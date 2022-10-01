البركاوي: الدوري السعودي الأقوى عربيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتبر المغربي كريم البركاوي، نجم الرائد، أن الدوري السعودي للمحترفين الأقوى عربيا. وقال البركاو، في تصريح لبرنامج (راوند آب) عبر قناة SSC NEWS «جدية الرئيس فهد المطوع سهلت قدومي إلى الرائد، رغم العروض الكثيرة التي تلقيتها». وأضاف «الدوري السعودي الأقوى عربيا، واللاعبون الأجانب يقدمون إضافة كبيرة، والسعوديون لديهم إمكانات عالية». وأضاف «الدوري السعودي الأقوى عربيا، واللاعبون الأجانب يقدمون إضافة كبيرة، والسعوديون لديهم إمكانات عالية».

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