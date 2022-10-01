أخضر الصالات يصطدم بكوريا الجنوبية بحثا عن التأهل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات مباراته الثالثة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات، اليوم، عندما يلتقي بمنتخب كوريا الجنوبية في لقاء يحتاج فيه للفوز من أجل التأهل إلى دور الـ8.

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