شكرا لقرائتكم خبر في موقعة مرسول بارك.. فارس نجد يحشد أسلحته لاصطياد النمور الاتحادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعد فريق النصر لاستضافة مبكرة لفريق الاتحاد مساء اليوم، وذلك ضمن استحقاق الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب مرسول بارك بالرياض.

مباراة بدأت عمليا خارج الملعب إعلاميا وجماهيريا، وردات فعل هنا وهناك تلت قرارات تأديبية وقضائية، بالتالي في ظل الأحداث التي شهدتها الأيام الماضية، التي كان الصوت الأعلى فيها هو الصراع بين الناديين فيما يتعلق بقضية المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الاتحادي. لذا بالتأكيد ستكون مباراة نارية (ستحرق معها الأخضر قبل اليابس) ومثيرة في أحداثها الفنية داخل المستطيل لأنها ستفي بوعودها في ظل اكتمال عناصري وجهوزية بعد التوقف إلى حد ما جيدة جدا للفريقين.

حسابات خاصة للمدربين

المباراة المرتقبة كما تحدث الكثير من الإعلاميين ستكون لها حسابات خاصة من قبل مدربي الفريقين الفرنسي جارسيا في النصر والبرتغالي نونو سانتو في الاتحاد، كمواجهة أولى لهما مع الفريقين، وهذا ما ينبئ بأسلوب جديد قد ينتهجه أحد الفريقين، فهل يستطيع جارسيا أن يوقف الانتصارات الاتحادية وتحديدا في آخر ثلاثة مواسم، وبعد الجهوزية والعمل خلال أربع جولات سابقة التي تكفي للوقوف على مكامن الخلل، وبالتالي معالجتها جذريا؟ أم يكمل سانتو ما بدأه مع الاتحاد في تصاعد فني قوي لا يوقفه شيء على الإطلاق.؟ حتى وأن ظل اعتماده على الارتدادات السريعة والتحولات الهجومية في اللعب، وترك وسط الملعب للمنافس؟

المؤكد أن اللقاء الكبير بين العالمي والمونديالي سيحمل الكثير من المشاعر طالما “حمد الله”، في التشكيلة الأساسية لفريقه، وستتجه الأنظار له ولما ستفضي به نتيجة هذا اللقاء الذي قد يتجاوز ثلاث نقاط بالنسبة لعشاق ومناصري الفريقين عطفا على ما ذكرنا آنفا.

اللاعبون الأجانب خلال التوقف

الموسم الماضي لم يتواجه فريقان بدوري المحترفين السعودي 7/7 بمعنى مشاركة بكل اللاعبين الأجانب سوى في ثلاث مواجهات خلال الموسم فقط.

وخلال فترة التوقف السبتمبرية تفاوتت مشاركات الأجانب مع منتخباتهم إلا أننا نجد أن العالمي أكثر من امتلك حضور أجانبه خلال مباريات التوقف، بواقع 3 لاعبين. المهاجم فينسنت أبو بكر مع منتخب بلاده الكاميرون والحارس دافيد أوسبينا مع كولومبيا والظهير الأيسر جيسلان كونان شارك مع منتخب بلاده ساحل العاج.

مشاركة رومارينيو والجلسات الكهربائية

وأكدت مصادر صحفية، على أن مشاركة رومارينيو في مباراة الكلاسيكو أمام النصر، مرهونة بدخوله التدريبات الجماعية قبل المواجهة بـ48 ساعة. رومارينيو الذي يعاني من إصابة منذ مواجهة الخليج بالجولة الرابعة ضمن دوري روشن، يخضع إلى جلسات كهربائية على موضع الإصابة في العضلة الخلفية، لتسريع وتيرة العلاج للحاق بالكلاسيكو.

وأضافت المصادر أن اللاعب البرازيلي يواصل الجلسات التأهيلية المكثفة من أجل اللحاق بالمواجهة، حسب البرنامج المعد له من قبل الجهاز الطبي، إذ بدأ لمس الكرة والجري بها في تدريبات الفريق بشكل انفرادي.

يشار إلى أن اللقاء يقوده الحكم الأوروجوياني أندريس كونيا، والذي سبق له وأن قاد مباراة الهلال والنصر، بالجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي 2021-2022.

مشاركة أجانب الفريقين الدوليين مع منتخباتهم







المهاجم فينسنت أبو بكر شارك مع منتخب بلاده الكاميرون في مبارتين أساسيا



الحارس دافيد أوسبينا شارك مع منتخب بلاده كولومبيا في مباراتين أساسيا تلقى خلالها هدفين



الظهير الأيسر جيسلان كونان شارك مع منتخب بلاده ساحل العاج في مباراتين واحدة منهما كان أساسيا



شارك المدافع الاتحادي أحمد حجازي مع منتخب بلاده مصر في مباراتين أساسيا.



شارك المحور الاتحادي اللاعب طارق حامد مع منتخب بلاده مصر في مباراتين أساسيا



المواجهات بين الفريقين:





آخر 20 مواجهة



فاز النصر 10 مرات الاتحاد 5 وحضر التعادل 5 مرات



سجل النصر خلالها 37 هدفا، سجل الاتحاد 25 هدفا



نسبة الانتصارات : النصر 67% الاتحاد 33%.



الغيابات: