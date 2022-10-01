الامارات | دوري الدرجة الأولى.. أول انتصار للفجيرة وبينونة وسقوط "المتصدر"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الفجيرة فوزا مستحقا بتغلبه على مضيفه العروبة 2-1 في قمة الجولة الرابعة لدوري الدرجة الاولى ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثامن، بينما بقي العروبة برصيد 6 نقاط في المركز السادس وهو الانتصار الاول لـ"الذئاب" في الموسم الحالي.

وسجل للفجيرة الجزائري مهدي بلحاج (5) ومواطن عكاشة حمزاوي (90+3) بينما سجل للعروبة الصربي فيليب استوبرفيج (17).

وفي قمة ثانية، فاز الرمس على ضيفه متصدر الترتيب فريق الجزيرة الحمراء بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت في ملعب الرمس وهي اول مباراة يتم نقلها تلفزيونيا عبر قناة دبي الرياضية بشكل مباشر في الموسم الحالي لدوري الدرجة الاولى حيث سجل للجزيرة الحمراء البرازيلي ايغور نيفيس في الدقيقة 8، فيما سجل هدفي الرمس اللاعب الموريتاني احميد الولي (45+4) و85، ليصبح رصيد كل من الفريقين 7 نقاط حيث يحتل الجزيرة الحمراء المركز الثالث والرمس المركز الخامس.

وتمكن فريق بينونة من تحقيق انتصاره الاول في الموسم الحالي عندما فاز على مضيفه فرسان هسبانيا بهدفين لهدف واحد وليحصل على اول ثلاثة نقاط وليسعد الى المركز السادس عشر بينما فرسان هسبانيا في المركز الاخير برصيد ثلاثة نقاط ايضا حيث سجل لفريق بينونة البرازيلي دينيلسون 44 وايمن بوعلي 86، بينما سجل لفريق فرسان هسبانيا لطفي ماتشو 35،

وتختتم الجولة عند الساعة الخامسة والربع مساء اليوم الاحد باقامة ثلاثة مباريات يلعب فيها مصفوت مع مسافي والعربي مع التعاون والذيد مع الحمرية.