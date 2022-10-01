الامارات | منتخب الإمارات للناشئين يقهر غوام 9-صفر!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم مواليد 2006 على نظيره منتخب غوام بتسعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت على ستاد باكانساري في مدينة بوغور الإندونيسية، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا اللناشئين تحت 17 عاماً 2023.

سجل أهداف منتخبنا، عبدالعزيز المرزوقي "هاتريك" 12 و 85 والدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ووليد مال الله "هدفين" 30 و 66، ومحمد جمعة 35، وغيث عبدالله 44، وهلال السويدي 75، وعلي جمال 90.

وشهدت المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية، فوز منتخب ماليزيا على منتخب فلسطين بأربعة أهداف دون مقابل، بينما لم يخُض منتخب إندونيسيا "المضيف" مباراة خلال هذه الجولة، نظرًا لأن عدد منتخبات المجموعة عدد فردي.

وتصدر منتخبنا الوطني جدول ترتيب المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب ماليزيا الذي لديه ثلاث نقاط أيضا ، وحل منتخب إندونيسيا "ثالثًا" ، يليه منتخب فلسطين "رابعًا" ومنتخب غوام "خامسًا".

ويواجه أبيض الناشئين يوم الإثنين في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت الإمارات منتخب فلسطين في الجولة الثانية ، فيما يلتقي منتخب غوام مع منتخب إندونيسيا.