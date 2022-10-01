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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا يلا شوت – مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر اليوميدخل برشلونة مباراته في الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا مساء اليوم السبت 1/10/2022، وكل جهوده لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث ويأخذ صدارة الدوري الإسباني في محاولة جديدة للحفاظ على الصدارة. من ترتيب الدوري الاسباني الذي يفصل بين برشلونة وريال مدريد بنقطتين، لذلك سيتسلح برشلونة بنجومه المتاحين له للمشاركة أمام ريال مايوركا.

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ويتطلع الكثيرون في الساعات المقبلة لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا فيها الدوري الإسباني، حقيقة أن هذه مباراة برشلونة وريال مايوركا، حسب العديد من وسائل الإعلام الإسبانية، ستكون نقطة فاصلة لفريق برشلونة الذي يقدم الكثير من الأداء الجديد والمثير للإعجاب منذ بداية الموسم الرياضي الجديد 2022/2023 م. التي تسعى مع نجومها الكبار أبرزهم عثمان وليفاندوفسكي، للفوز بثلاثة ألقاب، الدوري والكأس. ودوري الأبطال، لهذا السبب ستكون مباراة ريال مايوركا برشلونة لديه مباراة تؤكد أن برشلونة قادر على مواكبة التطور الكبير للفرق الإسبانية التي تقاتل على لقب الدوري الإسباني وأبرزها ريال مدريد.ريال مايوركا بث مباشر حظى باهتمام كبير وعالي من قبل جمهور الدوري الإسباني وخاصة جماهير برشلونة، ومباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني مساء اليوم السبت 1/10/2022 م.

وفي الوقت نفسه، حقق برشلونة خمسة انتصارات متتالية في الدوري، بعد أن تغلب بسهولة على إلتشي 3-0 في كامب نو في مباراته الأخيرة قبل فترة التوقف الدولية، وضاعف ممفيس ديباي بفضل هدفين من روبرت ليفاندوفسكي على جانبي الشوط الأول بعد أن كان جونزالو. طرد. فيردو في الدقيقة 14 من المباراة وكان هدفه أكبر للزوار.

ربما لا يزال ليفاندوفسكي يهدر فرصه الضائعة أمام فريقه السابق بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، حيث عاقب البافاريون الإسراف النادر للبولنديين بفوزهم 2-0 لإحكام قبضتهم على المجموعة C من المسابقة، بعد 0 -0 تعادل مع رايو فاليكانو في اليوم الافتتاحي للموسم. منذ ذلك الحين، بدا فريق تشافي قادرًا تمامًا على التراجع ريال مدريد إلى أقصى حد في الدوري الأسباني هذه المرة، والذي سيكون إنجازًا في حد ذاته. لقد أنهوا 13 نقطة خلف فريق كارلو أنشيلوتي الموسم الماضي.