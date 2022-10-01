شكرا لقرائتكم خبر هالاند: جوارديولا مدمن كرة قدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعيش مهاجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند أياما سعيدة مع ناديه، رغم أنه في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي، ويستعد حاليا لمواجهة مانشستر يونايتد في الديربي اليوم الأحد.

وأجرى هالاند حوارا مع جاري نيفيل عبر قناة سكاي سبورتس قبل الديربي المنتظر، وكشف خلاله عن أكبر مفاجآت مدربه بيب جوارديولا له خلال عملهما معا.

النجم النرويجي انسجم جيدا مع السيتي وأفكار مدربه الإسباني، إذ استطاع أن يحرز 14 هدفا خلال 10 مباريات فقط هذا الموسم، منها 11 هدفًا في الدوري الإنجليزي

وأبدى مرارا إعجابه الكبير بالمدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ، وقد وصفه سابقا بالمجنون، لكنه كشف عن ميزة غريبة له تتلخص في قدرته قراءة المباريات قبل انطلاقها بـ24 ساعة كاملة.

وقال: «جوارديولا يخبرنا في اليوم السابق للمباراة بما سيحدث فيها، وفي اليوم التالي يحدث تماما ما قاله».

وتابع «إنه جنون، لا أفهم كيف يمكن أن يكون ذلك ممكنا! إنه مدمن كرة قدم إن جاز التعبير».

و أكد هالاند متابعته السابقة للدوري الإنجليزي، وذلك قبل أن تطأ قدماه الأراضي البريطانية هذا الموسم بانضمامه للسيتي قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال عن تجربته هذا الموسم: «أنا بحالة جيدة وأنجح في الانسجام هنا، إيقاع الحياة لطيف والأجواء جميلة جدا. أحب إنجلترا».

وأضاف في ختام تصريحاته: «لا أعتقد أنني بحاجة إلى قول الكثير عن الديربي، كل ما أستطيع قوله هو أنني جاهز للقاء».

يشار إلى أن السيتي لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن في الدوري الإنجليزي، وقد استطاع جمع 17 نقطة من 7 مباريات تضعه في الوصافة بفارق نقطة عن المتصدر أرسنال.