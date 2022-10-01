الفتح يلتقي أبها في ظروف متكافئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مواجهة متكافئة يستضيف فريق الفتح (3 نقاط) مساء اليوم ضيفه فريق أبها ( 4 نقاط) على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويدخل نموذجي الأحساء مواجهة الليلة بكامل عتاده رغبة في إيقاف مسلسل الخسائر الثلاث التي تعرض لها في الجولات السابقة، مستغلاً فترة التوقف التي عمل عليها اليوناني جورجوس دونيس في معالجة الأخطاء الدفاعية وإهدار الفرص لدى مهاجميه، حيث سيعتمد في لقاء الليلة على أوراقه الأساسية بالزج بالمغربي مراد باتنا وأيمن الخليف كطرفين، وبجوارهما كل من الجزائري سفيان بن دبكة والبيروفي كريستيان كويفا والبرازيلي بيتروس فيما سيكون فراس البريكان رأس حربة صريحا.

على الجانب الآخر سيدخل فريق أبها اللقاء بهدف حصد النقاط بقيادة مدربه البلجيكي سيفين فاندنبروك في مواجهته الخامسة، والذي سينتهج أسلوبه المعتاد مع الفريق في عملية الاستحواذ وتكثيف خط المنتصف واستغلال المساحات خلف دفاعات الفتح، إذ سيدخل مباراة اليوم بطريقة 4-2-3-1 بوجود ثلاثي الوسط المتقدم التونسي سعد بقير وحسن القيد وصالح العمري ومن خلفهم كل من رياض شراحيلي واوروش ماتيتش فيما سيكون عبدالفتاح آدم وحيداً في خط المقدمة.