شكرا لقرائتكم خبر الهلال يتأهب للتعاون وعينه على الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض عند الساعة الـ6:20 مساء اليوم لقاء فريقي الهلال والتعاون في الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

ويواصل فريق الهلال تقديم عروضه المميزة بعد تحقيقه الانتصار في كامل الجولات الأربع الماضية بقيادة المدير الفني الأرجنتيني راموان دياز، ساعيا إلى مواصلة سلسلة الانتصارات.

وكان الفريق الهلالي قد أنهى استعداده لمواجهة التعاون بلقاء ودي وحيد أمام فريق القادسية الكويتي في حفل اعتزال الحارس الدولي الكويتي نواف الخالدي في مباراة شهدت غياب اللاعبين الدوليين للمشاركة مع منتخباتهم الوطنية حقق فيها الهلال الانتصار بهدفين دون رد سجلت عن طريق الأرجنتيني لوسيانو فييتو والنيجيري أودوين إيقالو.

ويتواجد فريق الهلال في وصافة سلم الترتيب بفارق الأهداف عن المتصدر فريق الشباب من 4 مواجهات حقق فيها العلامة الكاملة 12 نقطة وبشباك نظيفة.

و يأمل جمهور الهلال في أن يواصل فريقها تقديم المستويات المميزة والمنافسة على تحقيق لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي.

في المقابل يطمح فريق التعاون بقيادة البرازيلي شاموسكا إلى تحقيق فوزه الثالث هذا الموسم بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية أمام فريقي الفتح والنصر وتعادلين في الجولة الثالثة والرابعة أمام فريقي الفيحاء وضمك.

وكان فريق التعاون قد أنهى استعداده لمواجهة حامل اللقب بلقاء ودي جمعه بفريق الجبلين انتهى اللقاء بخسارة التعاون بهدف دون رد.

تاريخ مواجهات الفريقين







في دوري المحترفينلعب الفريقين 17 مباراة



فاز الهلال 14 - فاز التعاون 2 - التعادل 1



آخر مواجهة جمعت الفريقين انتهت بفوز الهلال 3-2 في يناير 2022



أكبر نتيجة في مواجهات الفريقين فوز الهلال 4-2 في 31 ديسمبر 2016.



آخر 5 مواجهات جمعت الفريقين لم يتذوق التعاون طعم الانتصار أمام الهلال



أبرز الغيابات





الهلال محمد كنو (قرار انضباطي)



جوستافو كويلار (إصابة عضلية)



سالم الدوسري (إجراء عملية)



سلمان الفرج (إصابة عضلية)



ياسر الشهراني (إصابة)



أسلحة الفريقين





الهلال (موسى ماريغا، ايقالو، كاريلو)



التعاون (توامبا ،ميدران، سميحان النابت)



مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز



مدرب التعاون البرازيلي بريكلس شاموسكا



هداف مواجهات الفريقين:





لاعب الهلال السابق ياسر القحطاني برصيد 5 أهداف



ملعب المباراة