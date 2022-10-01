قطار الشباب السريع يهدد حصون الفيحاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل مساء اليوم فريق الشباب، متصدر دوري روشن السعودي بفارق الأهداف عن الهلال، ضيفا على فريق الفيحاء بملعب مدينة المجمعة الرياضية في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، ويطمح فريق الشباب في مواصلة الانتصارات والحفاظ على الصدارة بينما يسعى فريق الفيحاء في استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق أول انتصار هذا الموسم.

ويدخل الشباب المواجهة بعد فوز وتحقيق للعلامة الكاملة أمام نادي العدالة في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي بهدف نظيف سجله هداف دوري روشن البرازيلي كارلوس جونيور.

ويأمل الجمهور الشبابي في أن يواصل فريقها تقديم العرض المميز والمواصلة على تحقيق الانتصارات والمحافظة على صدارة الدوري.

وخلال فترة التوقف الدولي من 17-27 سبتمبر خاض فريق الشباب بمشاركة العائد من الإيقاف بقرار انضباطي، النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا، لقاء وحيد في الدوري السعودي الرديف أمام فريق أبها انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف.

في الجانب الآخر يسعى فريق الفيحاء إلى تحقيق أول فوز له هذا الموسم بعد المستويات المتواضعة التي ظهر بها الفريق في الجولات الأربع الماضية. وخاض فريق الفيحاء خلال فترة التوقف مواجهتين المواجهة الأولى كانت في الدوري السعودي الرديف حقق فيها الانتصار بخمسة أهداف مقابل هدف أمام فريق أبها وكانت المواجهة الثانية أمام فريق الخلود وانتهى اللقاء بفوز الفيحاء بهدف دون رد ويأمل جمهور الفيحاء من فريقها تحقيق أول انتصار له، واستغلال عاملي الأرض والجمهور.

تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري







المباريات 8



فاز الشباب 4 - فاز الفيحاء 2 - التعادل 2



آخر مواجهة جمعت الفريقين انتهت بفوز الشباب 1-2 في فبراير الماضي



أكبر نتيجة في مواجهات الفريقين كانت لصالح الشباب 4-1 في يناير 2019م ترتيب الفريقين



ترتيب الفريقين:





الشباب 1



الفيحاء 13



أسلحة الفريقين





الشباب (ارون سالم، ايفر بانيغا، سانتي مينا)



الفيحاء (بافكوف ،باولينيو، انتوني نواكايمي)



مدرب الشباب: فيسنتي مورينو (إسبانيا)



مدرب الفيحاء: فوك راشوفيتش (صربيا)



ملعب اللقاء