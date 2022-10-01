صلاح يصنع في تعادل ليفربول مع برايتون في مباراة الأهداف الستة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تعادل ليفربول، مع ضيفه برايتون، بنتيجة 3-3، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز لياندرو تروسارد، لاعب فريق برايتون، الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة.

وأضاف تروسارد الهدف الثانى لصالح فريق برايتون في الدقيقة 18 من زمن المباراة.

ونجح روبرتو فيرمينو، في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول لفريق ليفربول المحترف من صناعة النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 34 من زمن المباراة.

وأضاف فيرمينو الهدف الثانى في شباك برايتون في الدقيقة 54 من زمن المباراة.

وسجل آدم ويبستر، لاعب برايتون الهدف الثالث بالخطأ فى مرماه لصالح فريق ليفربول في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

وأحرز لياندرو تروسارد لاعب فريق برايتون، الهدف الثالث لفريقه والـ"هاتريك" الشخصي في الدقيقة 84 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل ليفربول المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد برايتون في المركز الرابع برصيد 14 نقطة.

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