شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبى خاص لإمام عاشور وعبد الله جمعة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجًا تأهيليًا خاصًا لإمام عاشور لاعب الوسط، خلال التدريبات التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة

وخاض اللاعب تدريبات الجري بمحيط الملعب لمدة دقائق، أعقبها تدريبات تأهيلية متنوعة بالكرة وبدونها تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال.

ولم يشارك إمام عاشور في التدريبات الجماعية مع زملائه، سواء في الحصة التأهيلية والبدنية أو الخططية، بقرار من فيريرا المدير الفني للفريق بسبب معاناة اللاعب من الإرهاق العضلي.

ويسعي الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعب بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة .

كما وضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا خاصا لعبدالله جمعة، لتنفيذه داخل صالة الجيمانيزيوم، وأكتفى عبدالله جمعة بأداء التدريبات داخل الجيمانيزيوم وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني، ولم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق، على أن ينتظم في التدريب خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر الجاري .