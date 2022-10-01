شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي إجراءات إعارة محمد نصير للداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات انتقال محمد نصير لاعب الفريق الأحمر الشاب إلى صفوف الداخلية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، من أجل منح اللاعب فرصة المشاركة لوقت أكبر مع الفريق الشرطي بعد عودته للدوري الممتاز في الموسم الجديد.

ويعد محمد نصير رابع لاعبي الأهلي المنضمين إلى الداخلية على سبيل الإعارة بعد الثلاثي مصطفى فوزي وميدو حسام ووليد مصطفى.

وكان نصير يرغب في البقاء بالأهلي وقام مسئولو القلعة الحمراء باستطلاع رأي السويسري مارسيل كولر المدير الفني والذي رحب بخروجه على سبيل الإعارة، وهو ما دفع الاعب للموافقة على عرض الداخلية.

وشارك نصير مع الأهلي في عدد من المباريات خلال الموسم الماضي وقدم مستوى طيب ، وهو ما دفع الإدارة الحمراء لقيده في قائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد، قبل أن تتم الموافقة على خروجه للإعارة واكتساب الخبرات الكافية خارج الأهلي.