شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. سموحة يضم مهاجم الاتحاد "بنجامين بواتينج" على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى سموحة، التعاقد مع المهاجم الغاني بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى الاتحاد السكندري، لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة، وذلك لتدعيم هجوم سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأتم اليوم مجلس ادارة نادى سموحة برئاسة المحاسب وليد عرفات إجراءات ضم المهاجم الغاني بعد طلب طارق العشري، المدير الفني، وموافقة ادارة نادى الاتحاد السكندري علي إعارة "بواتنج".

وتعرض مهاجم الفريق النيجيري جونيور أجاي، لإصابة خلال مشاركته مع سموحة في مباراة ودية أمام القناة بكسر في قصبة القدم يغيب علي آثارها مايقرب من 75 يومًا.

وأعلن نادى سموحة في وقتا سابق عن التعاقد مع إسلام كانو لاعب وسط بتروجيت السابق، ضمن تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعقد يمتد ثلاث سنوات، في صفقة انتقال حر.