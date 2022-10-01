شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة خططية للاعبى الزمالك فى مساحة صغيرة بالملعب تحت قيادة أسامة نبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خططية خاصة خلال المران الذي أقيم اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

وأدي لاعبو الفريق هذه الفقرة في مساحة صغيرة بالملعب وتم تنفيذ أمور خططية خاصة تحت قيادة أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين، وإشراف البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وقام المدير الفني بإيقاف هذه الفقرة أكثر من مرة لمنح اللاعبين التعليمات وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، وأكتفى الجهاز الفني بأداء الفقرة الخططية، ولم يتم إجراء تقسيمة فنية وفقا لقرار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني.

وحرص جوسفالدو فيريرا على الاجتماع بالمغربي زكريا الوردي، ومنح فيريرا اللاعب بعض التعليمات الفنية الخاصة بمركزه داخل الملعب، بجانب أمور خططية أخرى استعدادًا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر الجاري.