شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يختتم معسكره بالإسكندرية بمواجهة سموحة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد معسكره المقام حاليًا بالإسكندرية بمواجهة سموحة يوم السبت المقبل 8 أكتوبر الجاري في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد المقرر انطلاقه منتصف أكتوبر الجاري.

وكان الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، حقق الفوز على الجياد برباعية نظيفة فى المباراة الودية الأولى، التى أٌقيمت على ملعب برج العرب الفرعى، بينما تعادل سلبيًا في اللقاء الودى الثانى أمام المجد.

ووقع اختيار المدير الفني الصربي زوران على 6 لاعبين من الناشئين ليكونوا ضمن الفريق الأول خلال المعسكر المغلق المقام حاليًا بالإسكندرية، وضم المدير الفني جميع الصفقات الجديدة، بجانب لاعبي الفريق المقيدين بالقائمة الأولى عدا الذين طلب استبعادهم ويأتي الأربعة لاعبين الناشئين الذين قرر زوران الاستعانة بهم هم محمود بسيونى وبلال السيد ومصطفى إبراهيم وعموري، ومحمد فارس وإيتو.

أكد الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى أن الباب مفتوح أمام شباب النادى لينضموا لصفوف الفريق فى المراحل المقبلة حال إثبات أنفسهم وتقديم مستويات جيدة.

من جانبه كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن زعيم الثغر يعيش أوقاتا صعبة للغاية في ظل الضغوط المادية الكبيرة وقلة الموارد، مضيفاً:"هناك من يحارب الاتحاد من داخل النادي، لم أقرر الرحيل عن النادي أو الاستمرار فيه، لم أتخذ قراري حتى الآن ونتعرض لضغوطات لا يقدرها أحد".