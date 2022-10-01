شكرا لقرائتكم خبر عن "ألعاب القوى الأهلى" يتوج ببطولة الجمهورية للشباب والشابات تحت 20 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُوج النادي الأهلي ببطولة الجمهورية للشباب والشابات تحت 20 عامًا "كأس" في ألعاب القوى، بعدما نجح لاعبوه في التتويج بالمراكز الأولى في العديد من المنافسات على مستوى الشباب والشابات.

وفي منافسات بطولة الجمهورية للشباب والشابات شارك "ألعاب قوى الأهلي" بـ95 لاعبًا ولاعبة، بينما شارك 33 ناديًا ومركز شباب، وشارك من الأندية الأخرى 695 لاعبًا و489 لاعبة.

البطولة أقيمت في الفترة من 28 وحتى 30 سبتمبر، وتمكن فريق الرجال من الحصول على 9 ميداليات ذهبية، و8 ميداليات فضية، و11 ميدالية برونزية بإجمالي 28 ميدالية، بينما حصد فريق السيدات 10 ميداليات ذهبية، و7 ميداليات فضية, و10 ميداليات برونزية بإجمالي 27 ميدالية.

وشهدت البطولة تحقيق رقم قياسي من جانب فريق الأهلي للتتابع المختلط 4×400 متر، حيث كسر الرقم السابق البالغ 3.43.91ق، ونجح الفريق في تسجيل رقم 3.36.79ق.