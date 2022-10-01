شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يخوض مرانه الأول فى برج العرب وجلال يركز على الجوانب الخططية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق نادي البنك الأهلي أول تدريباته مساء اليوم في معسكره المغلق المقام في برج العرب والذي يستمر حتى السادس من أكتوبر المقبل استعدادًا لانطلاق مشواره في الموسم الجديد.

وشهد المران تركيز خالد جلال المدير الفني للفريق علي الجانب الفني والخططي ومعالجة بعض تحركات لاعبي الفريق داخل الملعب أثناء بناء الهجمة وأيضاً أثناء الضغط العالي في مناطق محدده في الملعب.

واختتم المدير الفني المران بتدريبات تخصصية علي المرمي لبعض من لاعبي الفريق.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة إنبي غداً الأحد ضمن برنامج المباريات الودية المقررة من قبل المدير الفني خلال معسكر الفريق ببرج العرب