شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة خاصة مع رباعى حراسة المرمى فى وجود أيمن طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع حراس مرمى الفريق محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية، في حضور أيمن طاهر مدرب الحراس وحسني خطاب المترجم خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وحرص فيريرا خلال حديثة مع الرباعي على الاطمئنان على سير الاستعداد للفترة المقبلة، وطالبهم ببذل أقصى جهد لديهم والتدريب بكل قوة، مؤكدا على ثقته في قدرات جميع الحراس .

وفي نفس الإطار خاض رباعي حراسة المرمى تدريبات فنية قوية تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس، و تم خلالها التركيز على أمور خاصة بلعب الكرة بالقدم والتمرير المتقن، بجانب عدة جوانب فنية مختلفة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر الجاري