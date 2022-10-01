شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الاتحاد السكندرى تغادر إلى الكويت غدًا للمشاركة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري برئاسة حازم الرجال أمين صندوق النادي غدًا الأحد إلي دولة الكويت للمشاركة فى البطولة العربية رقم "34" لكرة السلة رجال وينظمها نادى الكويت الكويتى خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجارى.

ويسعى زعيم الثغر للتتويج باللقب الـ "8" للبطولة العربية،حيث حرص مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى على دعم الفريق هذا الموسم بلاعبين مميزين استعداداً للبطولات المحلية والمشاركة فى هذا الحدث العربى الرياضى الكبير .

ومن المقرر أن تغادر بعثة الاتحاد السكندرى غدًا الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً من مطار برج العرب وتصل إلي مطار الكويت فجر الاثنين 3 أكتوبر 2022 .

من ناحية أخرى تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري مع المجد، سلبياً في ثانى المباريات الودية لسيد البلد خلال معسكره المقام حالياً بالإسكندرية استعداداً لانطلاق الموسم الجديد المقرر له منتصف شهر أكتوبر المقبل.

بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري