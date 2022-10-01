شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفع الحمل البدنى للاعبين استعدادًا لمواجهة بطل بوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برفع الحمل البدني للاعبين خلال المران الذي أقيم اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق حصة تأهيلية خاصة قوية، تم تقسيمها إلى مرحلتين، الأولي كانت لمدة 15 دقيقة تم خلالها تنفيذ بعض الأمور البدنية المتنوعة باستخدام أدوات التأهيل، وتضمنت المرحلة الثانية تدريبات تأهيل بالكرة من خلال التمرير من لمسة واحدة في مساحة صغيرة.

وتولى أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، قيادة هذه الفقرة بجانب دانيال جونزاليس محلل الأداء بالفريق، الذي قام بتدوين كافة الملاحظات وفقا لتعليمات البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني.

ويستعد الفريق لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر الجاري