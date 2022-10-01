شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يخسر أمام السنغال 3/5 في نهائي بطولة كوسافا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر للكرة الشاطئية، امام السنغال بنتيجة 5-3 في نهائي بطولة كوسافا الدولية التي جمعت المنتخبين اليوم السبت بجنوب افريقيا.

وتوج منتخب السنغال باللقب رغم تقدم الفراعنة بثلاثية مقابل هدف حتى نهاية الشوط الثاني، لكن اسود التيرانجا نجحوا في العودة بالشوط الثالث والأخير وسجلوا أربعة أهداف.

وتأهل منتخب مصر للكرة الشاطئية لكرة القدم، بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني، لنهائي بطولة كوسافا الدولية بالفوز على نظيره الموزمبيقي بنتيجة 2/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في نصف نهائي البطولة الدولية المقامة بجنوب أفريقيا.

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وقبل أسابيع توج منتخب مصر للكرة الشاطئية بلقب بطولة كأس الدار البيضاء الدولية لكرة القدم الشاطئية 2022، التي أقيمت في المغرب بعد الفوز على المنتخب السعودي بضربات الترجيح.