"لا نستحق الفوز".. كلوب يعلق على فقدان ليفربول نقطتين جديدتين أمام برايتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

اعترف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بأن برايتون فاجأه بطريقة لعب جديدة خلال مباراة الفريقين مساء اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، مشيرًا إلى أن فريقه لا يستحق تحقيق الفوز.

وفقد ليفربول نقطتين جديدتين في الدوري الإنجليزي، بعدما تعادل بنتيجة 3-3 مع ضيفه برايتون على ملعب "أنفيلد" في الجولة التاسعة من المسابقة.

وتأخر ليفربول بهدفين في بداية المباراة، ثم حقق "ريمونتادا" بتسجيل 3 أهداف، لكنه فشل في الحفاظ على تقدمه واستقبل هدفًا ثالثًا.

وبقي رصيد ليفربول عند 10 نقاط ليتراجع إلى المركز التاسع في جدول ترتيب المسابقة.

وقال كلوب، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عقب المباراة، "هذه المباراة لها قصص مختلفة، قصة كيف استقبلنا هدفين مبكرين، وقصة كيف عدنا إلى المباراة، ثم هناك قصة كيف تعادل معنا الخصم".

وأضاف "برايتون فريق جيد، بدأ المباراة بطريقة لعب مختلفة الأمر الذي فاجأنا قليلًا، وعندما تأقلمنا على الوضع كنا قد تأخرنا بهدفين، سجلنا أهدافنا من هجمات مرتدة، وكان بإمكاننا الفوز، لكني لست متأكدًا من أننا كنا نستحق الفوز، أعتقد أن برايتون استحق الحصول على شيء من المباراة".

وتابع المدرب الألماني "تحدثت مع اللاعبين بنفس الطريقة التي أتحدث بها إليكم، لا أعرف كم مرة قلت إننا نحتاج إلى ردة فعل قوية".

وواصل "كان بإمكاننا الدفاع بشكل أفضل، لكن هذه هي كرة القدم وعلينا قبولها، في يوم مثل هذا عندما تبدأ بهذا الشكل، كان من المهم أن نقاتل حتى النهاية، كان من الجيد أن نفوز، لكن ضد برايتون نعاني دائمًا من المشاكل، هو فريق جيد للغاية، وعلينا أن نفعل ما هو أفضل".

وعن وضع ليفربول في جدول المسابقة، علق "أعلم أن لدينا 10 نقاط فقط وهذا هو الواقع، لن أحاول تجاهل ذلك، علينا أن نتعاون ونبني من جديد".