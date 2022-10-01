مصدر بالأهلي لمصراوي: رحلة علاجية للخطيب في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

يغادر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة إلى العاصمة الفرنسية باريس لبدء رحلة علاجية قد تطول نوعاً ما.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن محمود الخطيب قد تحامل كثيراً علي نفسة في الفترة الماضية حتي ينتهي من موسم الانتقالات الصيفية للفريق الأحمر.

وأضاف:" تلك الرحلة العلاجية كان مقرراً لها منذ فترة ولكن الخطيب قام بتأجيلها خاصة بعد استقالة شركة الكرة برئاسة ياسين منصور وتواجد بيبو لإنهاء ملف الصفقات وقائمة الموسم الجديد".

وأوضح:" الخطيب سيعقد إجتماعاً مع التشكيل الجديد لشركة الكرة برئاسة عدلي القيعي غداً وهو الثاني منذ أعتماد تعيينها من قبل مجلس الإدارة حيث كان الأول الاربعاء الماضي، كما أن الأهلي يستعد للإعلان عن الصفقة الأجنبية فوق السن بجانب وصول المفاوضات مع مهاجم تحت السن إلي مراجل متقدمه وبالتالي فأن أغلب الملفات قاربت علي الإنتهاء".

وأتم:" الخطيب انتظر حتى الانتهاء من كل الملفات لأن الرحلة العلاجية بباريس قد تطول نوعاً ما حسب وجهة الفريق الطبي المعالج للخطيب".