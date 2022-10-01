بالأرقام.. ماذا قدم صلاح "صاحب أقل تقييم" أمام برايتون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

رغم صناعته هدفًا، إلا أن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، قدم أرقامًا ضعيفة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، ليحصل على أقل تقييم بين لاعبي الفريقين بالمباراة.

وتفادى ليفربول الهزيمة أمام برايتون في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، لكنه فشل في تحقيق الفوز ليكتفي بالتعادل بنتيجة 3-3.

وشارك صلاح في المباراة كاملة، واكتفى بصناعة الهدف الأول لزميله روبرتو فيرمينو، الذي سجل بدوره ثنائية.

بينما فشل صلاح في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي، ليتجمد رصيده عند هدفين ويبتعد عن المنافسة على صراع الحذاء الذهبي.

وحصل صلاح على تقييم أداء 6.1 من شبكة "سوفا سكور" المتخصصة، وهو أقل تقييم بين لاعبي الفريقين سواء الأساسيين أو حتى الذين دخلوا كبدلاء.

أرقام صلاح أمام برايتون وفقًا لـ"سوفا سكور":

دقائق لعب: 90

أهداف: 0

تمريرات حاسمة: 1

تسديدات في إطار المرمى: 2

تسديدات خارج إطار المرمى: 1

محاولات المراغة: 3

محاولات مراوغة ناجحة: 0

الفرص الكبيرة: 2

لمس الكرة: 42

تمريرات: 16

دقة التمريرات: 80%

عرضيات: 1

عرضيات صحيحة: 0

تمريرات مفتاحية: 1

صناعة فرص كبيرة: 1

مواجهات ثنائية أرضية: 7

الفوز في المواجهات الثنائية الأرضية: 1

مواجهات ثنائية هوائية: 1

الفوز في المواجهات الثنائية الهوائية: 0

فقدان الكرة: 14

ارتكاب أخطاء: 3

تقييم عام: 6.1