الدوري الإنجليزي.. انتصار قاتل لتشيلسي على كريستال بالاس.. ونيوكاسل يكتسح فولهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق فريق تشيلسي فوزًا قاتلًا على حساب كريستال بالاس بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقيمت مباراة تشيلسي وكريستال بالاس على ملعب "سيلهرست بارك" في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وافتتح كريستال بالاس التسجيل في الدقيقة 7 عن طريق اودسون ادوارد ثم سجل تشيلسي هدفين عن طريق أوباميانج في الدقيقة 38 ثم كونور كالاجر في الدقيقة 90.

وتعد هذه هي المباراة الأولى لجراهام بوتر كمدير فني لتشيلسي في الدوري الإنجليزي، علمًا بأنه تعادل مع سالزبورج في دوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة، يصل تشيلسي للمركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

وفي نفس الجولة، حقق نيوكاسل يونايتد فوزا كاسحا على فولهام بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كرافين كوتاج".

ويحتل نيوكاسل المركز السابع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 11 نقطة ويليه فولهام في المركز الثامن بنفس الرصيد.

كما انتصر إيفرتون على ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي إيفرتون في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقطة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.

وشهدت الجولة التاسعة من البريميرليج أيضا، تعادل بورنموث مع برينتفورد بدون أهداف على ملعب "فيتاليتي".

ويحتل برينتفورد المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، ويأتي بورنموث في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.