تريزيجيه يتألق ويحول تأخر طرابزون لفوز أمام قيصري سبور بالدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق طرابزون سبور المحترف ضمن صفوفه لاعب المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه، فوزًا مثيرًا أمام ضيفه قيصري سبور، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة الثامنة، من الدوري التركي.

ورفع حامل لقب الدوري التركي الموسم الماضي، رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف قيصري سبور عند المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

وتسبب تريزيجيه في ركلة جزاء، وساهم في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، وقدم مباراة قوية حيث وصل تقييمه فيها إلى 7.3 حسب "Sofa Score"، رغم تلقيه بطاقة صفراء.

ويقدم لاعب الأهلي السابق، مستوى مميز مع طرابزون منذ انضمامه إليه بالميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، حيث لعب 12 مباراة مع فريقه الجديد، وسجل خلالهم 3 أهداف، وصنع هدفين لزملاءه.

أحداث المباراة

هدف ملغي لقيصري سبور بعد 10 دقائق على البداية.

تريزيجيه يتحصل على بطاقة صفراء.

هدف أول لقيصري سبور في الدقيقة 24، عن طريق ماريو جافرانوفيتش.

التعادل لطرابزون في الدقيقة 78، باكاسيتاس يسجل من علامة الجزاء.

دقائق مجنونة.. طرابزون يتقدم بهدف ثان بعد 5 دقائق من التعادل عن طريق بوزوك.

تشكيل طرابزون سبور

تشكيل قيصري سبور