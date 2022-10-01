رسميًا.. إنبي يتعاقد مع رفيق كابو لمدة 3 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

أعلن نادي إنبي، مساء اليوم السبت، التعاقد مع المهاجم رفيق كابو، قادما من وادي دجلة، ولمدة 3 مواسم.

وفي وقت سابق، كان المتحدث الرسمي باسم نادي إنبي، شريف أبو الغيط، قد أعلن عن توصلهم لاتفاق مع وادي دجلة بخصوص لاعبه التونسي رفيق كابو.

وكان وادي دجلة قد تعاقد مع اللاعب صاحب الـ 29 في أغسطس 2019 قادمًا من الاتحاد المنيستيري قبل أن يتم إعارته لصفوف سموحة في الموسم الماضي.

ويملك رفيق كابو تجربة مع سموحة كانت على سبيل الإعارة، قبل عودته مجددا لصفوف وادي دجلة.

وخاض رفيق كابو حتى الآن 57 مباراة في الدوري المصري، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة.