مرموش يبدع ويسجل في فوز فولفسبورج على شتوتجارت بالدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق فريق فولفسبورج فوزًا مثيرًا أمام شتوتجارت، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الألماني، والتي أقيمت على ملعب فولكسفاكن آرينا.

وسجل عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني، أول أهدافه بالدوري الألماني هذا الموسم، بطريقة رائعة، ليقود فريقه للفوز والوصول إلى 8 نقاط وصلت به إلى المركز الثالث عشر، بينما توقف رصيد فريقه السابق شتوتجارت، عند 5 نقاط في المركز السادس عشر.

ولعب مرموش حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، قبل أن يقوم المدرب باستبداله لينال تحية الجماهير بعد أداءه الرائع طوال المباراة.

أحداث المباراة

هدف أول ضائع من فولفسبورج بعدما مرت رأسية ويمر بجانب القائم الأيسر بقليل في الدقيقة 9.

مرموش يظهر بعد ربع ساعة ويسدد كرة رائعة وحارس شتوتجارت يتصدى.

فرصة هدف محقق تضيع على ويمر! وشتوتجارت يرد بهدف أول مباغت في الدقيقة 22.

الرد يأتي سريعًا من فولفسبورج.. مرموش يسجل هدف التعادل لأصحاب الأرض بعد دقيقة واحدة من تقدم الضيوف.

فولفسبورج يسجل الهدف الثاني عن طريق آرنولد الذي سدد صاروخية بعيدة المدى سكنت الشباك في الدقيقة 39 من عمر المباراة.

شتوتجارت يتعادل قبيل نهاية الشوط الأول بهدف ثان عن طريق كونستانتينوس مافروبانوس.

إصابة مرموش مع بداية الشوط الثاني، ويعود مرة أخرى للملعب.

تسديدة قوية من مرموش تمر بسلام على مرمى شتوتجارت في الدقيقة 65.

هدف في الدقيقة الأخيرة لرفاق مرموش، يسجله يانيك جيرهاردت ليخطف نقاط المباراة بعد مجهود رائع من مرموش نجم اللقاء الأول.