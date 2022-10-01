الامارات | بني ياس بعشرة لاعبين يحرج الجزيرة في 70 دقيقة.. ويخرج بنقطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تماسك لاعبو فريق بني ياس وبعشرة لاعبين فقط وحافظوا على هدوئهم على مدار 70 دقيقة عقب طرد حكم المباراة سلطان محمد صالح لزميلهم غاستون سواريز بالبطاقة الحمراء وفرضوا مع ذلك التعادل الإيجابي 1-1 على ضيفهم الجزيرة في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت على استاد الشامخة ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليضع "السماوي" النقطة الرابعة في رصيده، فيما أضاف "فخر أبوظبي" النقطة العاشرة.

وعاش لاعبو أصحاب الأرض 70 دقيقة عصيبة بسبب النقص العددي في صفوفهم عقب طرد سواريز منذ الدقيقة 39 بسبب تدخل عنيف على لاعب الجزيرة عبدالله رمضان، وتضاعفت المصاعب بعد أن سجل الجزيرة هدف التقدم في الدقيقة 88 من ركلة جزاء بواسطة على مبخوت في وقت كانت فيه المباراة في طريقها للتعادل السلبي، لكنها هذه اللحظات الصعبة أنتجت شخصية "السماوي" العنيد التي فرضها على مجريات اللقاء لاحقاً.

وخالف لاعبو بني ياس التوقعات إذ لم يستسلموا بعد استقبال شباكهم لهدف الجزيرة ورموا بثقلهم هجومياً، وتخلى قلب الدفاع الصربي ساشا إيفكوفيتش عن وظيفته الرئيسية وشارك في هجمة تكفل منها بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 4+90 الذي أحتفل به مع زملائه اللاعبين في مشهد عكس الحالة الرغبة الكبيرة لدى اللاعبين في تجنب الخسارة الثالثة على التوالي في مسابقة الدوري.