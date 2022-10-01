الامارات | كايو وبيريرا وبيانيتش يُسعدون جمهور الشارقة أمام خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الشارقة فوزا ثمينا على ضيفه خورفكان بثلاثة أهداف نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على استاد نادي الشارقة ضمن الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين ليقفز برصيده إلى 12 نقطة محققا العلامة الكاملة محتفظا بالصدارة في حين تجمد رصيد خورفكان عند نقطة واحدة فقط ،وبدأ جمهور الشارقة في المدرجات سعيدا بهذا الانتصار.

ورجح عامل الخبرة كفة الشارقة في المباراة على الرغم من أن الثنائي الكاسير وبيانيتش لم يقدما المردود الفني المتوقع منهما.

وشارك مع الشارقة لاعبيه المحترفين الإسباني باكو الكاسير والبونسي ميراليم بيانتيش واليوناني كوستاس مانولاس الذي شارك مع الفريق لأول مرة منذ التعاقد معه أخيرا وحظي باستقبال مميز من جمهور الشارقةكما شهدت المباراة حضورا مميزا لعائلات اللاعبين المحترفين في صفوف الفريقين.

افتتح التسجيل للشارقة مبكرا البرازيلي كايو" 16" من تسديدة صاروخية قوية مستفيدا من تمريرة الكاسير في حين أضاف البرازيلي لون بيريرا الهدف الثاني للشارقة " 49" فيما سجل بيانيتش الهدف الثالث "59" وألغى حكم اللقاء محمد عبد الله حسن ركلة جزاء احتسبها لخورفكان بعدما استعان بتقنية الحكم الفيديو

ورغم تقدم الشارقة بهدف نظيف في الشوط الأول انتهى عليه الشوط الا أن الفريق عانى كثيرا في هذا الشوط.

وشكلت تحركات هجوم الشارقة بقيادة الكاسير والبرازيليين كايو لوكاس ولوان بيريرا خطورة كبيرة على مرمى خورفكان.

أستهل خورفكان المباراة بعدة محاولات هجومية على مرمى الشارقة بقيادة الثنائي أيلتون فيليبي ورامون لوبيز لكن دفاع الشارقة تصدى لها.

وحاول الشارقة في الشوط الثاني تعزيز تقدمه ليتمكن من تسجيل هدفين في هذا الشوط انتهى عليهما اللقاء.