شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة إنتر ميلان وروما في الدوري الإيطالي 2022-2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بث مباشر مباراة إنتر ميلان وروما ضمن منافسات الدوري الإيطالي 2023.

ويلتقي فريقي إنتر ميلان وروما على ملعب سان سيرو في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر ميلان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة بعد مرور 7 جولات حقق الفوز في أربع جولات وخسر ثلاث جولات وأحرز لاعبوه 13هدف وسكن مرماه11 هدف.

في حين يحتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة بعد مرور7جولات حقق الفوز في 4 جولات وتعادل في جولة وخسر جولتين وأحرز لاعبوه 8 أهداف وسكن مرماه7 أهداف

رابط مشاهدة بث مباشر مباراة إنتر ميلان وروما

ويدخل روما المباراة بمعنويات ضعيفه بعدما خسر في آخر مباراة لعبها أمام أتالانتا بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويعاني إنتر ميلان من نفس جراح روما حيث يدخل اللقاء بعدما خسر في آخر مباراة لعبها أمام أودينيزي بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

وتبدأ مباراة إنتر ميلان وروما في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ويذاع بث مباشر مباراة إنتر ميلان وروما عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: ديماركو، دي فري، سكرينيار

خط الوسط: دارميان، هاكان، بروزوفيتش، باريلا، دومفريس

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، دجيكو

تشكيل روما المتوقع

حراسة المرمى: زوي باتريسيو

خط الدفاع: فينا، إيبانيز، مانشيني، كارسدورب

خط الوسط: ماتيتش، بيليجريني، كريستانتيز

خط الهجوم: سبينازولا، زانيلو، بيلوتي

وتبدأ مباراة إنتر ميلان وروما في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتبدأ مباراة إنتر ميلان وروما في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.