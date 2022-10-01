شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مطولة مع لاعبى الزمالك قبل انطلاق التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

وأشاد المدير الفني بالمجهود المبذول من الجميع خلال الفترة الأخيرة، وطالب اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد استعدادا للفترة المقبلة، وخاصة مباراة فلامبو البوروندي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد المدير الفني على ثقته في جميع العناصر لتحقيق الفوز والمنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها الفريق، وفي نهاية الجلسة شرح فيريرا وجهازه المعاون بعض الأمور الفنية والخططية والبدنية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة الحالية استعدادًا لمواجهة فلامبو البوروندي.

ويستعد الفريق لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر الجاري.