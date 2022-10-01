شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر..مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون 1-10-2022 الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يبحث جمهور الريدز عن مباراة مباشرة بين ليفربول وبرايتون وموعد مباراة ليفربول اليوم بالتزامن مع انطلاق مباراة ليفربول وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي.

وتنطلق مباراة ليفربول وبرايتون اليوم مباشر في تمام الساعة 4 عصرا، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي beIN Sports 1 HD Premium وbeIN Sports Connect، ويعلق على المبارة حسن العيدروس.

يهدف الريدز بقيادة محمد صلاح إلى الفوز بمباراة اليوم، لتحسين مركزهم في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق ليفربول وصيف النسخة الماضية، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 9 نقاط، حيث فاز في مباراتين، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر مباراة واحدة.

ويأمل المدرب الألماني يورجن كلوب في عودة نجوم الريدز إلى مستواهم المعهود، وذلك بعد عودتهم من المشاركة مع منتخبات بلادهم في المباريات التي أقيمت خلال فترة التوقف الدولي.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق برايتون المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 13 نقطة، وخاض الفريق ست مباريات حتى الآن، ونجح في تحقيق الفوز خلال أربع مباريات، وتعادل في مباراة، وخسر أخرى.

بث مباشر مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

وقبل مباراة ليفربول وبرايتون، قال يورجن كلوب مدرب الريدز: من الواضح أن الأسابيع الستة المقبلة بالنسبة لنا الآن مهمة للغاية. لم نبدأ البداية التي أردناها، لبعض الأسباب التي يمكن تفسيرها ولأسباب غير قابلة للتفسير، ولا ينبغي لنا حتى محاولة شرحها، هذا هو أساسنا و من هنا نذهب.

وأضاف: الآن، المهمة هي جمع النقاط في وقت محموم للغاية، نعم. لكن نأمل أن يعود الأولاد جميعًا [لائقين]. إذا عادوا جميعًا وحافظ الآخرون على لياقتهم، فسيكون لدينا فريق يمكنه التعامل مع الكثير من مباريات كرة القدم. إذا لم يكن لديك ذلك، نعم، إنه صعب.

وقبل مباراة ليفربول وبرايتون، قال يورجن كلوب مدرب الريدز: من الواضح أن الأسابيع الستة المقبلة بالنسبة لنا الآن مهمة للغاية. لم نبدأ البداية التي أردناها، لبعض الأسباب التي يمكن تفسيرها ولأسباب غير قابلة للتفسير، ولا ينبغي لنا حتى محاولة شرحها، هذا هو أساسنا و من هنا نذهب.

وأضاف: الآن، المهمة هي جمع النقاط في وقت محموم للغاية، نعم. لكن نأمل أن يعود الأولاد جميعًا [لائقين]. إذا عادوا جميعًا وحافظ الآخرون على لياقتهم، فسيكون لدينا فريق يمكنه التعامل مع الكثير من مباريات كرة القدم. إذا لم يكن لديك ذلك، نعم، إنه صعب.