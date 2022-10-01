منهم زياد طارق.. كولر يوافق على رحيل ٦ لاعبين عن الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير إعلامية، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، وافق بشكل مبدئي على رحيل ٦ لاعببن عن الفريق الأحمر ما بين إعارات وبيع نهائي.

وسيكون أول اللاعبين الراحلين عن الأهلي صلاح محسن، بعدما قرر الجهاز الفني عدم حاجته لجهوده، وهناك عدد من الأندية تتفاوض لخطفه حاليًا، على رأسها البنك الأهلي وفيوتشر.

أما ثاني المنتظر رحيلهم عن الأهلي فهو اللاعب الشاب الموهوب زياد طارق حيث تتجه النية بشكل كبير إلى إعارته من جديد بعدما قضى من قبل فترة على سبيل الإعارة مع النادي الإسماعيلي حيث يتواجد أكثر من لاعب حاليًا في مركزه وآخرهم الوافد الجديد مصطفى سعد ميسي.

وسيكون كذلك الجناح المهاجم الشاب الشاب رأفت خليل متاحا في سوق الانتقالات حال تلقي الأهلي عروض مميزة لبيعه، بعدما تعاقد الفريق مع أكثر من عنصر مميز في خط الهجوم مثل الثنائي برونو سافيو وشادي حسين فضلاً عن تألق حسام حسن وإعجاب المدرب كولر الكبير بقدراته، بعدما كان على وشك مغادرة القلعة الحمراء.

كما لن يكون لمحمد خليفة نصير المدافع الشاب مكانا مع الفريق الأول وقد يوافق الأهلي على بيعه لأحد الأندية الراغبة في ضمه، فيما تتم المفاضلة بين اللاعب الشاب محمد فخري وكذلك أحمد حسن كوكا لبقاء أحدهم ورحيل الثاني.

وهناك اتجاه أيضًا لإعارة عبدالرحمن أشرف «مانو»، في الفترة الجارية، لأي من أندية الدوري الممتاز، لصعوية مشاركته مع الفريق الأول.

ويحلّ الأهلي ضيفًا ثقيلاً على فريق الاتحاد المنستيري عصر يوم 9 أكتوبر المقبل، على ملعب "بن جنات" في مدينة المنستير بتونس، في ذهاب دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في لقاء الذهاب لتسهيل مهمته في لقاء الإياب المقرر إقامته أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في القاهرة.

وتعتبر مواجهة الاتحاد المنستيري هي أولى التجارب الرسمية للمدير الفني الجديد للنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، بعد التعاقد معه لمدة موسمين مقبلين خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي رحل بنهاية الموسم الماضي بعد أقل من 3 أشهر من التعاقد معه.

وكان الأهلي قد خاض معسكره التحضيري للموسم الجديد خلال الأيام الماضية، تخللته 3 مباريات ودية أقيمت على استاد "الأهلي وي السلام"، أمام كل من بتروجت، أسوان وطلائع الجيش.

وحقق الأهلي الفوز في أول مبارتين، باكتساح بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف، وعلى أسوان بهدفين مقابل هدف، وكان التعادل السلبي هو نتيجة ثالث وآخر وديات الأهلي في معسكر التجهيز للموسم الجديد.