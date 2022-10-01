شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم اليوم السبت 1 أكتوبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، أوباما أقرب للاستمرار مع الزمالك فى الموسم الجديد ، وكواليس رحيل 14 لاعبًا من المقاولون بفرمان شوقى غريب للنزول بمعدل أعمار الفريق.

المصري يكشف حقيقة مفاوضات عبد الله السعيد

أكد مصدر مسئول بالنادي المصري، أن مجلس إدارة النادي البورسعيدي لم يفتح باب التفاوض مع عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعدما ترددت بعض الأنباء عن دخول السعيد في حسابات المصري بناءً على طلب إيهاب جلال المدير الفني للفريق.

أوباما أقرب للاستمرار مع الزمالك فى الموسم الجديد.. اعرف التفاصيل

زادت فرص يوسف إبراهيم أوباما لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى الاستمرار وسط صفوف الفريق بالموسم الكروى المقبل، خاصة فى ظل عدم تلقى اللاعب أى عروض مميزة لرحيله فى الفترة الحالية.

طالب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بضرورة توفير مباراة ودية للمنتخب في معسكر نوفمبر المقبل بجانب ودية بلجيكا التي تأكد موعدها 18 نوفمبر بالكويت.

تعرف على موقف محمد شريف من المشاركة مع الأهلى بعد الغياب عن الوديات

أكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي، أن محمد شريف مهاجم الفريق جاهز المشاركه في أي مباراة ودية أو رسمية خلال الفترة المقبله حال طلب الجهاز الفني.

شوقى غريب يطيح بـ 14 لاعبًا من المقاولون للنزول بمعدل أعمار الفريق

واصل نادي المقاولون العرب تطبيق قرار النزول بمعدل أعمار الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث قرر شوقي غريب المدير الفني للفريق، استبعاد 14 لاعبًا من صفوف المقاولون، بالإضافة إلى اعتزال حسن الشامي قائد الفريق الذي تحول إلى العمل الإداري بالنادي ليشغل منصب مدير شئون اللاعبين.

88 دولة ببطولة العالم للرماية بالقاهرة.. وميادين مصر الدولية جاهزة لاستضافة المونديال

أكد حازم حسنى رئيس الاتحادين المصرى والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد العربى وصول بعثة الاتحاد القطرى إلى القاهرة فى الخامسة من مساء اليوم بالإضافة إلى وصول بعثات المكسيك والسعودية منذ قليل وذلك تمهيدًا للمشاركة فى فعاليات منافسات فى بطولة العالم للمرة الأولى لرماية المسدس والبندقية والتى تستضيفها مصر من 12 حتى 28 أكتوبر الجارى بميادين مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية وذلك بمشاركة عدد كبير من الرماة من مختلف أنحاء العالم.

يسابق مسئولو النادي المصري، الزمن، لإنهاء أزمة تأشيرة النيجيري أنتوني أكبوتو لاعب الفريق، وذلك للالتحاق بالفترة المتبقية من الإعداد ضمن المرحلة الثانية لاستعدادات المصري للموسم الجديد المقامة حاليًا بالإسكندرية.