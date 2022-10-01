شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: مستعد لزيارة الأهلى لو دعونى.. ودعوة مجلس الخطيب لزيارة الزمالك وإصدار بيان مصالحة مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه مستعد لفتح صفحة جديدة مع النادى الأهلي ومسئوليه، مؤكدًا أنه على أتم الاستعداد للذهاب إلى النادي الأهلي حال قامت إدارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتوجيه الدعوة له.

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات صحفية أنه مستعد لتقديم دعوة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لزيارة نادي الزمالك وأن يكون هناك مصالحة بين الطرفين لإنهاء حالة التشاحن والخلافات الحالية لأنها ليست فى صالح أحد من الناديين.

وتابع مرتضى منصور تصريحاته قائلاً: "أرحب بأن يكون هناك بيان صلح بين نادي الأهلي ونادي الزمالك، ليس لديّ أي مشكلة مع محمود الخطيب رئيس الأهلي."

وواصل تصريحاته قائلاً: "الخطيب حضر عددًا من المناسبات العائلية لي ولا توجد أي مشاكل شخصية بيني وبينه."

واختتم تصريحاته قائلاً: "مستعد فورًا أن يوجه مجلس إدارة الزمالك الدعوة لمجلس إدارة النادي الأهلي من أجل التواجد في مقر القلعة البيضاء، من أجل إطلاق صفحة جديدة من التعاون والأخوة بين الناديين الكبيرين".