شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يدرس عروض الوديات فى المرحلة الثانية من الإعداد للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، عروض وعدد الوديات المقرر إقامتها في تلك الفترة استعداداً للموسم الجديد، حيث فضل شوقي غريب أن يقام المعسكر في الإسكندرية لتتوفر الفرصة في الاحتكاك بعدد من المدراس الفنية المختلفة، خاصة مع وجود أكثر من فريق هناك.

وقرر شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن تقام التدريبات على فترتين، واحدة صباحية وأخرى مسائية، من خلال برنامج شامل وضعه الجهاز الفني تنوعت فيه التدريبات بدنيا وفنيا، وذلك خلال المرحلة الثانية من الإعداد والتي تقام بمدينة الإسكندرية.

وكان فريق المقاولون العرب بدأ فترة الإعداد الأولى منذ أسبوعين بمقر قلعة الذئاب بالجبل الأخضر، ومن جانبه حرص شوقي غريب المدير الفني على الاجتماع باللاعبين يوميا قبل وبعد المران والتأكيد على أنه والجهاز الفني لن يسمح بما حدث الموسم الماضي من تعرض الفريق للخطر حتى الأسبوع الأخير قبل النجاح في البقاء بالدوري، خاصة وأن اسم المقاولون العرب كبير في عالم كرة القدم المصرية باعتباره ثالث الأندية المصرية حصولا علي البطولات بعد الأهلي والزمالك.

وشدد غريب، على ضرورة الالتزام من اليوم الأول والأهم تنفيذ تعليمات الجهاز الفني مطالبا اللاعبين باستمرار مسيرة الانتصارات حيث جمع الفريق في آخر خمس مباريات بالموسم الماضي 13 نقطه من تعادل واربع انتصارات بفضل جهود اللاعبين وتوفيق الله الذي حالف الفريق.

كما حرص المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة علي حضور التدريبات ونقل للاعبين اهتمام مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح بالفريق ودعمه من أجل العودة مجددا للعب في البطولات الإفريقية واحتلال مركز متقدم في الموسم المقبل.

ووجه فتحي الشكر للجميع جهاز فني ولاعبين بما فيهم الذين رحلوا عن الفريق لأدائهم المتميز ونجاحهم في تحقيق أربع انتصارات متتالية أبقت على الفريق بالدوري الممتاز.