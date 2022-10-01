شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مستشفى الأهلي قبل بدء دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت قائمة المصابين في النادي الاهلي من الإنتهاء بعد تماثل معظم المصابين للشفاء وجاهزيتهم للمباريات المقبلة محليا وقاريا.

في السطور التالية نرصد تطورات الإصابات في النادي الأهلي.

س: من هم المصابين المتواجدين في قائمة الأهلي حالياً؟

ج: القائمة تضم حالياً بيرسي تاو وعمار حمدي.

س : ما هي طبيعة إصابة هذا الثنائي؟

ج: عمار حمدي كان قد أجرى جراحة الرباط الصليبي في النمسا خلال فبراير الماضي ويؤدي حالياً المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

كما يخوض بيرسي تاو آخر مرحلة للتعافي من إصابته الأخيرة في العضلة الأمامية.

س: ما هي ارتباطات الاهلي المقبلة؟

ج: يستعد الأهلي لمباراة اتحاد المنستيري التونسي بملعب الاخير يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

س: كيف استعد الاهلي للموسم الجديد؟

ج: خاض الأهلي خلال الفترة الماضية ثلاث مباريات ودية أمام بتروجت وأسوان وطلائع الجيش انتهت بفوز الأهلي في الأولى بخمسة أهداف لهدف وفي الثانية بهدفين لهدف ثم تعادل سلبي في المباراه الثالثه أمام الطلائع.