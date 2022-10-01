شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يذاكر الاتحاد المنستيرى ويعلق: "نجوم الأهلى فى إجازة إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى عن استغلاله للإجازة التى حصل عليها فريقه فى دراسة فريق الاتحاد المنستيرى بطل تونس، حيث نشر كولر عبر حسابه الرسمى على فيس بوك صورة له أثناء مشاهدة إحدى مباريات بطل تونس وعلق قائلاً: "يوم إجازة للفريق ولكن ليس للمدير الفني!..اعمل على التحضير لمباراة المنستيري.. أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة".

يحصل فريق الأهلي على راحة من التدريبات السبت والأحد بقرار من السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق قبل أن يستأنف بعد غدٍ الإثنين تدريباته استعدادًا لمواجهة إتحاد المنستيري التونسي المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري حيث يخوض الفريق تدريباته اليومية بجميع لاعبيه ويقوم المدير الفني خلال التدريبات الحالية بتحفيظ لاعبيه بعض الخطط الفنية والأمور الخاصة باللقاء المرتقب.

ويشاهد كولر مع لاعبي الأهلي أكثر من مباراة للفريق التونسي من أجل دراسته جيداً والتعرف على نقاط القوة والضعف فيه قبل مباراة 9 أكتوبر الجاري والتي يتطلع خلالها المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة تُسهّل من مهمة الفريق في لقاء العودة بالقاهرة.

ويبحث مسئولو النادي حالياً مع نظراؤهم في السفارة المصرية بتونس كافة إجراءات سفر البعثة وإقامتها، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق في مهمته بمستهل مشواره في البطولة ، وقرر مجلس الأهلى تكليف العامري فاروق، نائب رئيس النادي، برئاسة بعثة الفريق التي تسافر إلى تونس لخوض مباراة الاتحاد المنستيري.



