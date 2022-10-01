شكرا لقرائتكم خبر عن المران الصباحى للإسماعيلى.. مهام إضافية لباسم مرسى والنبريصى واجتماع جاريدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته الجماعية صباح اليوم – السبت – على ملعب فندق إقامته بالقاهرة فى إطار معسكره الحالي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وقام الجهاز الفني للدراويش بقيادة الاسباني خوان جاريدو، بعقد جلسة مع لاعبيه قبل بداية المران يليه مران بدني بالجري حول الملعب ثم فك العضلات من أجل الارتقاء بالنواحي البدنية.

وركز "جاريدو" خلال الوحدة التدريبية على بعض الجمل الفنية والتكتيكية المرغوب تطبيقها خلال الفترة القادمة منها استغلال الهجمة المرتدة بشكل إيجابي على المرمي.

كما حصل بعض لاعبي الدراويش على رأسهم باسم مرسي وخالد النبريصي، على مهام إضافية خلال المران فى ظل سعي المدير الفني للفريق فى رفع دقة تسديدات اللاعبين على المرمي.