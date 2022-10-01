تقارير: المغرب تقدم أوراق ترشحها لاستضافة أمم أفريقيا 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: سليمان غريب

استقر الاتحاد المغربي لكرة القدم على تقديم أوراق الترشح من أجل استضافة نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد سحب التنظيم من دولة غينيا.

وكان باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن، أمس الجمعة، بشكل رسمي سحب تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 من دولة غينيا.

وكشف مصدر رسمي لصحيفة "المنتخب" المغربية أن اتحاد الكرة المغربي يعتزم تقديم الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2025 بدلا من غينيا.

ووجه موتسيبي إدارة الكاف بفتح باب الترشيحات بدءًا من اليوم لتعيين البلد البديل في أقرب وقت من أجل تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكشف رئيس الاتحاد الإفريقي أن البنية التحتية والمعدات ليست مهيأة أو جاهزة في غينيا من أجل تنظيم البطولة.

ومن المقرر أن تقام البطولة المقبلة بكوت ديفوار في يناير 2024، بعد أن تم تأجيلها، حيث كان من المفترض أن تقام في يونيو 2023، لكن تم تأجيلها بسبب غزارة الأمطار التي يشهدها هذا التوقيت بالبلد المنظم.