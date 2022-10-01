تحت أنظار صلاح.. لاعب برايتون يكرر إنجاز عمرو زكي مع ويجان أمام ليفربول (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كرر لياندرو تروسارد لاعب نادي برايتون الإنجليزي، إنجاز النجم المصري عمرو زكي عندما كان يلعب مع نادي ويجان في عام 2008.

ولعب عمرو زكي في صفوف ويجان الإنجليزي لمدة موسم على سبيل الإعارة في عام 2008.

ونجح تروسارد أن يسجل هدفين لبرايتون في شباك ليفربول في الدقيقتين 5 و17 من عمر المباراة.

وأصبح لياندرو تروسارد أول لاعب زائر يسجل ثنائية في الشوط الأول على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي منذ أكتوبر 2008، عندما سجل عمرو زكي لاعب ويجان مرتين قبل نهاية الشوط الأول.

وسبق وسجل عمرو زكي هدفين في شباك ليفربول في 18 أكتوبر عام 2008، في خسارة فريقه أمام الريدز بنتيجة (3-2).