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تحت أنظار صلاح.. لاعب برايتون يكرر إنجاز عمرو زكي مع ويجان أمام ليفربول (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كرر لياندرو تروسارد لاعب نادي برايتون الإنجليزي، إنجاز النجم المصري عمرو زكي عندما كان يلعب مع نادي ويجان في عام 2008.

ولعب عمرو زكي في صفوف ويجان الإنجليزي لمدة موسم على سبيل الإعارة في عام 2008.

ونجح تروسارد أن يسجل هدفين لبرايتون في شباك في الدقيقتين 5 و17 من عمر المباراة.

وأصبح لياندرو تروسارد أول لاعب زائر يسجل ثنائية في الشوط الأول على ملعب أنفيلد في منذ أكتوبر 2008، عندما سجل عمرو زكي لاعب ويجان مرتين قبل نهاية الشوط الأول.

وسبق وسجل عمرو زكي هدفين في شباك ليفربول في 18 أكتوبر عام 2008، في خسارة فريقه أمام الريدز بنتيجة (3-2).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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