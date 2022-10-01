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تريزيجيه يقود هجوم طرابزون أمام قيصري سبور بالدوري التركي

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محمد اسماعيل - القاهرة - يقود محمود حسن تريزيجيه، تشكيل فريق طرابزون سبور، لمواجهة قيصري سبور، التي تقام على ملعب "قادر هاس شهير"، ضمن مباريات الجولة الثامنة، من الدوري التركي.

ويقدم لاعب المنتخب الوطني مستوى مميز مع طرابزون منذ انضمامه إليه بالميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي.

تشكيل طرابزون سبور

ويأتي طرابزون حامل لقب الدوري التركي الموسم الماضي، في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما يحتل قيصري سبور المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

وخلال 12 مباراة مع فريقه الجديد، سجل تريزيجيه 3 أهداف، وصنع هدفين لزملاءه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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