لحظة بلحظة .. ليفربول 1 - 2 برايتون.. صلاح يصنع وفيرمينيو يُسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبزر أحداث مباراة ليفربول ونظيره برايتون، عند الرابعة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

يتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول لمواجهة برايتون.

ويتكون تشكيل ليفربول من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: كارفاليو، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 9 نقاط من 6 مباريات، بينما يقع برايتون في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث المباراة فور بدايتها:

وخطف برايتون هدفًا مبكرًا بالتحديد عقب مرور 4 دقائق عن طريق لاعبه لياندرو تروسار مستغلاً خطأ لاعب ليفربول أرنولد.

وسدد لاعب ليفربول محمد صلاح كرة ضعيفة في الدقيقة 14 أمسك بها حارس مرمى برايتون.

وعاد تروسار في الدقيقة 18 للتسجيل من الجهة ذاتها بتسديدة جديدة سكنت شباك مرمى ليفربول.

وكاد يُقلص محمد صلاح النتيجة بهدف في الدقيقة 31 ولكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى برايتون وخرجت لركنية نفذها أرنولد ولكن أمسك بها الحارس.

وصنع محمد صلاح في الدقيقة 33 الهدف الأول لليفربول بتمريرة من داخل منطقة الجزاء لزميله فيرمينيو الذي أسكنها الشباك.

وسدد محمد صلاح كرة في الدقيقة 34 من أمام منطقة جزاء برايتون ولكن مرت بعيدة عن المرمى.