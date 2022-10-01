أرسنال يصعق توتنهام في ديربي لندن ويواصل تصدر بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حسم نادي أرسنال الإنجليزي، ديربي شمال لندن، بعد الفوز على غريمه توتنهام هوتسبر، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح توماس بارتي أهداف اللقاء في الدقيقة 29، قبل أن يعادل هاري كين النتيجة في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

وتقدم جابرييل جيسوس لأرسنال بهدف ثانٍ في الدقيقة 49، قبل أن يسجل جرانيت تشاكا الهدف الثالث في الدقيقة 67 من زمن المباراة.

وواصل أرسنال تصدره لجدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 21 نقطة، وتوقف رصيد توتنهام عند النقطة 17 في المركز الثالث.

تفاصيل المباراة

كاد أرسنال أن يتقدم مبكراً في النتيجة، بعدما لُعبت كرة عرضية وصلت عند مارتينيلي الذي سدد كرة قوية تصطدم في دفاع توتنهام ثم في القائم الأيمن لمرمى توتنهام وتخرج إلى ركنية.

وتصدى رامسديل حارس مرمى أرسنال، لتسديدة قوية من ريتشاليسون لاعب توتنهام من داخل منطقة الجزاء.

وتمكن أرسنال من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، بعدما سدد توماس بارتي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الزاوية العلوية لمرمى لوريس حارس توتنهام.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح توتنهام في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، بعد تدخل من جابرييل دفاع أرسنال ضد ريتشاليسون داخل منطقة الجزاء.

وأحرز هاري كين لاعب توتنهام هدف التعادل في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، بعدما نفذ ركلة الجزاء في منتصف المرمى.

واستطاع البرازيلي جابرييل جيسوس أن يتقدم لأرسنال في الدقيقة 49 من عمر المباراة، بعدما توغل ساكا بالكرة وسدد كرة قوية تصدى لها لوريس لترتد للمدافع الذي فشل في إبعاد الكرة من منطقة الـ6 ياردات، ليتدخل جيسوس ويسكن الكرة في الشباك.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه إيمرسون لاعب توتنهام، بعد تدخله العنيف على جابرييل مارتينيلي.

وعزز جرانيت تشاكا النتيجة لصالح أرسنال، بعدما وصلت له تمريرة بينية، توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية قوية سكنت شباك لوريس حارس توتنهام.