صلاح أساسياً.. تعرف على تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه، لمواجهة برايتون، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 9 نقاط من 6 مباريات، بينما يقع برايتون في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول لمواجهة برايتون.

ويتكون تشكيل ليفربول من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: كارفاليو، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.