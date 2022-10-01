صلاح أساسياً.. تعرف على تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه، لمواجهة برايتون، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 9 نقاط من 6 مباريات، بينما يقع برايتون في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.
ويتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول لمواجهة برايتون.
ويتكون تشكيل ليفربول من:
حراسة المرمى: أليسون.
خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.
خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا.
خط الهجوم: كارفاليو، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.