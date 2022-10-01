خاص.. المصري يُكثف مفاوضاته لضم عبدالرحمن مجدي من الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل:

كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري البورسعيدي عن صفقة جديدة يسعى مجلس إدارته لحسمها خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، إلى أن مجلس إدارته يُكثف خلال الفترة الجارية مفاوضاته لحسم صفقة لاعب الإسماعيلي عبدالرحمن مجدي.

يُذكر أن عدد الصفقات التي أبرمها المصري خلال ميركاتو الصيف الجاري، حتى الآن 10 صفقات، أبرزهم الجزائريين، عبدالرحيم دغموم من وفاق سطيف، وعماد الدين أبو بكر من الوداد، وأنتوني أكبوتو من قطر القطري، وفرانك إيتوجا هداف كتوكو الغاني.

ويأتي ذلك بجانب مروان حمدي لاعب الزمالك وحسين السيد من بيراميدز، عمرو سعداوي وعمرو طارق من الجونة، ومحمد دبش من البنك الأهلي، بالإضافة إلى محمود جاد حارس إنبي.