مرموش يقود هجوم فولفسبورج لمواجهة فريقه القديم

محمد اسماعيل - القاهرة - يدخل الجناح المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريق فولفسبورج، لمواجهة فريقه السابق، شتوتجارت، بالدوري الألماني "بوندسليجا".

ويحل الفريق السابق لمرموش شتوتجارت، والذي كان معارًا إليه بالموسم الماضي، ضيفًا على فريقه الحالي فولفسبورج، على ملعب فوكسفاجن أرينا، ضمن مباريات الجولة الثامنة من البطولة.

وانضم مرموش إلى فولفسبورج في صيف 2017، قادمًا من وادي دجلة ولعب في فريق الناشئين.

تشكيل فولفسبورج

ويحتل فولفسبورج المركز الـ17 برصيد 5 نقاط، وبنفس الرصيد يأتي شتوتجارت في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بوندسليجا.