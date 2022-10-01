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مرموش يقود هجوم فولفسبورج لمواجهة فريقه القديم

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محمد اسماعيل - القاهرة - يدخل الجناح المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريق فولفسبورج، لمواجهة فريقه السابق، شتوتجارت، بالدوري الألماني "بوندسليجا".

ويحل الفريق السابق لمرموش شتوتجارت، والذي كان معارًا إليه بالموسم الماضي، ضيفًا على فريقه الحالي فولفسبورج، على ملعب فوكسفاجن أرينا، ضمن مباريات الجولة الثامنة من البطولة.

وانضم مرموش إلى فولفسبورج في صيف 2017، قادمًا من وادي دجلة ولعب في فريق الناشئين.

تشكيل فولفسبورج

ويحتل فولفسبورج المركز الـ17 برصيد 5 نقاط، وبنفس الرصيد يأتي شتوتجارت في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بوندسليجا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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