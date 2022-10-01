أرسنال يتجاوز جاره توتنهام في ديربي شمال لندن ويصون صدارته 

المنامة - ياسر ابراهيم - تجاوز آرسنال ضيفه وجاره توتنهام 3-1 في ديربي شمال لندن السبت ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل للمدفعجية، الغاني توماس بارتي 20، البرازيلي غابرييل جيسوس 49، والسويسري غرانيت تشاكا 67، فيما وقع على هدف توتنهام الوحيد هاري كاين من ركلة جزاء 31.

ولعب توتنهام بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 62 بعد طرد لاعبه البرازيلي إيميرسون.

ويحلق فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في الصدارة برصيد 21 نقطة فيما توقف رصيد فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عند النقطة 17.

(بي إن سبورت)